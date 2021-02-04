بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل
الخميس 04/فبراير/2021 - 12:22 م
محمد الدمتناوي
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.
وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
ويجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على الكونغولى والتر بواليا فى مركز رأس الحربة الصريح خلال اللقاء، وذلك على حساب محمد شريف.
ويفكر موسيماني في الاعتماد على طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الأيسر، في ظل المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.
واقترب حسين الشحات جناح المارد الأحمر، من المشاركة فى التشكيل الأساسى خلال لقاء الدحيل القطري، وذلك بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب في مران الفريق.