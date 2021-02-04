بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.





وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





ويجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على الكونغولى والتر بواليا فى مركز رأس الحربة الصريح خلال اللقاء، وذلك على حساب محمد شريف.





ويفكر موسيماني في الاعتماد على طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الأيسر، في ظل المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.





واقترب حسين الشحات جناح المارد الأحمر، من المشاركة فى التشكيل الأساسى خلال لقاء الدحيل القطري، وذلك بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب في مران الفريق.



