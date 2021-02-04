السيطرة على حريق شقة سكنية بالقاهرة

Advertisements

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، فى السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بدار السلام، دون وقوع أى إصابات.



وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بدار السلام، وتم الدفع 3 سيارات حماية مدنية، وتم

التعامل مع الحريق، ثم منع امتدادها لباقى المجاورات، والسيطرة عليها بعد إخماد الحريق بالكامل.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.