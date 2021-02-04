طبيب بنيويورك يكشف مفاجأة سارة لوقاية الأطفال من كورونا (فيديو)

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قال الدكتور هاني عياش، أستاذ الطب بجامعة نيويورك، إن تعدد تقنية لقاحات كورونا أمر جيد لمواجهة الوباء، معتبرا أن اللقاحات الأمريكية "فايزر – موديرنا" تتميز بأن نسبة فعاليتها ونجاحها أعلى من أي لقاحات أخرى ظهرت على مستوى العالم حيث تخطت 95%.



وأشار "عياش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن لقاح استرازينكا من اللقاحات الفعالة ونتائجه جيدة جدا، ويمنع مضاعفات الإصابة، مشيدا بلقاح "سينوفارم" الصيني حيث أثبت فاعلية في مواجهة الفيروس.



وأعلن أنه جاري إجراء دراسات لتحديد نوع التطعيم الذي يمكن اعطائه للأطفال أقل من 12 سنة لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، متوقعا أنه بحلول شهر أغسطس سيكون تم التوصل للقاح.

