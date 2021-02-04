تحرير 5108 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجیه الحملات المروریة لتحقیق الإنضباط، وتطبیق قانون ولوائح المرور على قائدى السیارات وضبط المخالفین منھم حیث أسفرت جھودھا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5108 مخالفة مروریة متنوعة، من بینھا 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 236 مخالفة السیر بدون تراخیص، 8 دراجات ناریة بدون ترخیص، 38 مخالفة موقف عشوائي، 33 مخالفة شروط التراخیص.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا المروریة لضبط المخالفات المروریة.



وجاء ذلك تنفیذًا لإستراتیجیة وزارة الداخلیة بتكثیف الحملات المروریة على كافة الطرق والمیادین لتسییر الحركة المروریة وتحقیق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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