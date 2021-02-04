الحكم بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:20 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أصدرت السلطات في بلجيكا، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 20 عامًا على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويحاكم الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، مع ثلاثة شركاء طلبت النيابة إنزال بحقهم عقوبة السجن من 15 إلى 18 عامًا. وكان هؤلاء دفعوا ببراءتهم في اليوم الثاني والأخير من المحاكمة.

 

واعتقلت الشرطة البلجيكية، الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني، أمير سعدوني ونسيمة نعامي، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق، في سيارتهما وهما في طريقهما إلى فرنسا.

 

كما اعتقلت الشرطة البلجيكية، مهرداد عارفاني الذي قدمه الادعاء على أنه قريب لأسدي الذي كلفه لقاء الزوجين في الموقع الذي كان يفترض تفجير القنبلة فيه.

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