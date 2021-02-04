خبر سار من التعليم لتعيين الحاصلين على مؤهلات تربوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
ريم محمود

أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاب هام وعاجل وقد حصلت الفجر على نسخة مصورة منه بعد أن تم تعميمه على المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية.

قال الخطاب:" إيماء إلى الشكاوى الواردة إلينا من لعض السادة العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من غير أعضاء هيئة التعليم بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالاضافة إلى دبلوم عام فى التربية أثناء التعاقد وتم تعيينهم ويرغبون فى إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقًا للقرار الوزارى 40 لعام 2020 وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على ذلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة ".
واستكمل الخطاب:" وعليه يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو التنبيه المشدد على السادة المختصين بمديريتكم الموقرة إعتبار فترة التعاقد التى نتج عن أثارها العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة للعامل وعليه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى مؤهل تربوي أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التععيم فى وظيفة معلم متى إستوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة فى القرار الوزارى رقم 40 لعام 2020 وذلك بناء على رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوارد لوزارة التربية والتعليم".

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