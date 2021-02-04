اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:17 م
وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاكتشافات التي تم تحقيقها مؤخراً بالصحراء الغربية تؤكد أن المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها ولا تزال تزخر بإمكانات واعدة ، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل في تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة المستخدمة عالمياً في عمليات البحث والاستكشاف بهدف الوصول إلى مكامن الثروات البترولية لزيادة انتاج مصر من الزيت الخام.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة العمليات البترولية باعتبارها أحد أهم العوامل الأساسية للنجاح في صناعة البترول ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في اعداد كوادر بشرية ماهرة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال برامج تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم من خلال التدريب العملى وتنفيذ العمليات بشكل آمن بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول ، مشيراً إلى تنفيذ برنامج مع أكاديمية شركة إينى لتخريج المتخصصين في مجال السلامة والحصول على درجات علمية (ماجستير ودكتوراة) في مجال السلامة.

كما أكد الوزير على أهمية مراجعة تكاليف التشغيل والذى ينصب على خفض تكلفة انتاج البرميل وعلى أهمية زيادة كفاءة العمليات في ضوء عدم استقرار سوق البترول العالمى ومستويات الأسعار.

وخلال أعمال الجمعية العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول ، استعرض كل من المهندس محمد بيضون رئيس شركة عجيبة للبترول والمهندس محمد سمير رئيس شركة الفرعونية للبترول ملامح الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2021 / 2022.

وطالب الملا أن تستهدف أعمال الشركتين زيادة عدد الآبار التنموية والاستكشافية والالتزام ببرامج صيانة الآبار الإنتاجية من أجل تحقيق زيادة ملموسة في خطة الإنتاج.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغاز "إيجاس" ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة وممثلى شركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.

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وزير البترول بي بي البريطانية اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول

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