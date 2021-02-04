ضبط 5108 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5108 مخالفات متنوعة، بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية بدون ترخيص، و38 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





