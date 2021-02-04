مورينيو يعلق على تعيين توخيل مدربا لتشيلسي

قال مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إن نظيره مدرب تشيلسي توماس توخيل الجديد لديه وظيفة سهلة قبل مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.







ونال مورينيو لقب الدوري مرتين في فترته الأولى مع تشيلسي بالإضافة إلى مرة أخرى عندما عاد للفريق.







ويسعى المدرب البرتغالي لإنهاء صيام توتنهام عن الألقاب وقاد الفريق لنهائي كأس الأندية المحترفة الذي سيقام في أبريل، بالإضافة إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.







لكن آمال توتنهام في المربع الذهبي في الدوري تلقت عدة ضربات ويعلم مورينيو أن مواجهة تشيلسي اليوم الخميس، ستكون حاسمة بعدما تراجع فريقه إلى المركز السابع.







وقال مورينيو: "لا أعتقد أن تدريب تشيلسي مهمة صعبة، لأنني فزت معه باللقب ثلاث مرات، كارلو أنشيلوتي فاز باللقب، وأيضاً أنطونيو كونتي".







وأضاف: "الفوز بالألقاب هناك ليس صعباً، تشيلسي دائماً يملك لاعبين رائعين، المدربون يحبون تدريب مثل هذه الأندية وبوجود اللاعبين المتاحين أمامهم فهناك فرصة جيدة للنجاح والفوز بالألقاب، في حالتي كنت هناك في فترتين مختلفتين وكنت بطلاً في فترتين مختلفتين".







وتولى الألماني توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد الأسبوع الماضي بعد خمس هزائم في ثماني مباريات ليتراجع للمركز التاسع.