وزير السياحة: 3 مليارات جنيه لإقراض المنشآت السياحية خلال أزمة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدعم وزارة المالية لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أي قروض للقطاع.

وأوضح "العناني" خلال كلمتة أمام الجلسة العامة، أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان «من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021».

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالي 73 جنسية حاليًا، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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