"البحوث الإسلامية" يبدأ سلسلة لقاءات توعية للعاملين بهيئة السكك الحديدية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد


بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية تنظيم عدة ندوات ولقاءات حوارية لتوعية العاملين بالهيئة في القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتوعية المستمرة للناس في المؤسسات والوزارات وفي أماكن التجمع المختلفة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن اللقاءات تأتي في ظل تكثيف الجهود التوعوية التي ينفذها المجمع من خلال التعاون بين المجمع والوزارات والهيئات المختلفة بالدولة، وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور ووعاظ الأزهر الشريف، لتحقيق مزيد من الاتصال الفعّال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع، من أجل التوعية المجتمعية بالمشكلات والقضايا التي تشغل بال المجتمع والعمل على حلها.
أضاف عيّاد أن للقاءات تستهدف تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم جميع الشرائح المجتمعية المختلفة، من خلال معايشة قضايا وهموم المواطنين وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن، مع التركيز على العديد من المفاهيم المهمة التي ترتبط بواقع الناس.
أوضح الأمين العام أن اللقاءات تركز على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التي تتحمل المسؤولية والتي تدرك معاني الانتماء للوطن، وكذلك توعيتهم بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثّهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتنا.

أخبار تهمك

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ أقل من ساعة

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

11:30 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع