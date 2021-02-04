موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
ينتظر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مباراة العالمي أمام نظيره التعاون، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين
ويلتقي النصر بنظيره التعاون، في تمام السابعة والربع من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

النصر بقيادة آلين هورفات يسعى لمواصلة التألق والنتائج المميزة، التي لازمت الفريق منذ أن تولى المدير الفني الكرواتي قيادة الفريق بعد رحيل روي فيتوريا.

ولم يخسر فريق النصر تحت قيادة المدير الفني الكرواتي آلين هورفات، أي مباراة حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه في ظل النتائج المميزة التي حققها.

في المقابل يعاني فريق التعاون تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من تذبذب في النتائج.

ويتواجد النصر في المركز السابع برصيد 21 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة.

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