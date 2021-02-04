موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
سقط فريق بيراميز في فخ الهزيمة أمام مضيفه إنبي بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت، في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز محمود وادي ودييجو رولان، بينما سجل ثلاثية إنبي رامي صبري ودينو بيتر وجون إيبوكا.

بهذه النتيجة تراجع بيراميز للمركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما تقدم إنبي للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

وسوف يواجه فريق بيراميدز في الجولة المقبلة، نظيره طلائع الجيش، مساء السبت 6 فبراير، بملعب الدفاع الجوي.

وتقام المباراة تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة، الرابعة بتوقيت جرينتش.

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