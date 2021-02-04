ضبط مصنع لإنتاج الكمامات غير مطابق للمواصفات بالقليوبية

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شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة على بعض المنشأت الغير مرخصة، ومحلات بيع المواد التموينية، أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج مستلزمات طبية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج مستلزمات طبية بدون ترخيص، عثر به على 108،000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، منتج نهائي و"مستلزمات إنتاج"، عبارة عن 2.43 طن أقمشة غير منسوجة، ودعامة، وفلتر، وأستك أدوات، وأجزاء التصنيع، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



كما جرى ضبط 264 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين جرى تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة لسلع الغذائية "بدون ترخيص"، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.