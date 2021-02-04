تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قامت الإدارة العامة لشرطة البیئة والمسطحات بعدة حملات تفتیشیة أسفرت جھودھا عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة، في مجال حمایة الثروة الزراعیة
 
ضبط (2 (قضیة، بمضبوطات (879،246 طن منتج نھائى ومواد خام لأسمدة زراعیة) بدون ترخیص وبدون بیانات مجھولة المصدر ومنتھیة الصلاحیة، بنطاق مدیریة أمن المنوفیة، وضبط (2 (قضیة عیادة بیطریة "إدارة منشأة طبیة بدون طبیب وبدون ترخیص"، بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة.


وفي مجال حمایة البیئة المواد الغذائیة تم ضبط قضیة بنطاق مدیریة أمن المنوفیة بمضبوطات بلغت (385،3
طن مواد غذائیة – 400،143 قطعة "بسكویت" بدون ترخیص "مجھولة المصدر ومنتھیة الصلاحیة وبدون بیانات ومعدة للتداول") بالمخالقة لقانون سلامة الأغذیة
والمنتجات الصناعیة، عوادم السیارات تم ضبط (13 سیارة) لتجازوھا النسب القیاسیة لعوادم السیارات
بالمخالفة لقانون حمایة البیئة بنطاق مدیریة أمن الجیزة.
الضوضاء تم ضبط (2 (قضیة "زیادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حمایة البیئة.. بنطاق المنطقة المركزیة، وفي مجال المنشآت الصناعیة تم ضبط (5 (منشآت "عدم وجود سجل بیئى – مھمات الوقایة
للعاملین – مزاولة النشاط بدون ترخیص - عدم التخلص الآمن من المخلفات" بنطاق مدیریة أمن المنوفیة.
في مجال حمایة الثروة السمكیة، تم ضبط (28 (قضیة مخالفة لقانون الصید بنطاق المنطقة المركزیة، وفي مجال حمایة الملاحة الداخلیة تم ضبط (8 (وحدات نھریة لمخالفة قانون الملاحة الداخلیة بنطاق المنطقة
المركزیة.


في مجال حمایة نھر النیل والمجارى المائیة تم ضبط عدد (38 (قضیة تلوث بالمخالفة لقانون حمایة نھر النیل بنطاق مدیریة أمن المنوفیة، وفي مجال الإجراءات الإحترازیة
ضبط (10 (قضایا "عدم إرتداء الكمامات الواقیة" بالمخالفة لقرار رئیس مجلس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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