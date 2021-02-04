وفاة استشاري "أنف وأذن" بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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قال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، أنه قد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأطباء، وذلك بوفاة الدكتور فوزي حامد، إستشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي قلين المركزي.



ونعت النقابة برئاسة أبوسمرة، الطبيب الفقيد، راجية الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده في واسع رحمته.



وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.



وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.