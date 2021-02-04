وفاة استشاري "أنف وأذن" بفيروس كورونا في كفر الشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، أنه قد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الأطباء، وذلك بوفاة الدكتور فوزي حامد، إستشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي قلين المركزي.

ونعت النقابة برئاسة أبوسمرة، الطبيب الفقيد، راجية الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده في واسع رحمته.

وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

أخبار تهمك

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ 37 دقيقة

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

11:55 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

11:30 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع