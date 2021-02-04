العثور على جثة شخص بمقابر نجع حمادي مجرد من ملابسه

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عثر أهالي قرية الحلفاية بحري، والأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على جثة شخص مجرد من ملابسه ونبقى في المقابر، في نجع حمادي، بمحافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة شخص بمنطقة الجبانة بقرية الحلفاية، بنجع حمادي.



وقال مصدر، إن الجثة لشخص يدعى شحاته عثمان أحمد، متغيب منذ أمس الأربعاء،وهو مدرس بالأزهر، عثر على جثته ملقاه بالمقابر، بعد تجريده من ملابسه.



جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.