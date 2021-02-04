وزير السياحة من البرلمان: أي فندق يسرح عمالة يتقفل وبعدين نتكلم

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، للإستماع إلى بيان وزيري، السياحة والآثار، والصحة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة، مضيفًا: "تم إرجاء الحجز الإداري وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاء الضريبة العقارية وغيرها من الإجراءات".

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا: "تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين وأي فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم وزعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح"، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء لجنة لإنهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى".

وتابع: "واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحية والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا على شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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