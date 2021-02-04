"موبايل جديد".. كلمة السر في سقوط عصابة العملات المزورة بالقاهرة

Advertisements

تمكنت قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاویة الحمراء بمدیریة أمن القاھرة من ضبط شریك بمحل مجوھرات، مقیم بدائرة قسم شرطة المطریة ) وبحوزتھ مبالغ مالیة عملات محلیة "مقلدة".







وبمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمضبوطات بقصد ترویجھا على المواطنین، وأضاف بأنھ كان في سبیلھ لشراء 2 ھاتف محمول من عامل بمحل ھواتف محمولة، مقیم بدائرة القسم بدائرة قسم شرطة المطریة.







بقصد إعادة بیعھما مرة أخرى، وأقر بتحصلھ على المضبوطات من أحد الأشخاص مالك مقھى.







وعقب تقنین الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقھى) وبمواجھتھ إعترف بتحصلھ على المضبوطات من 3 أشخاص "لإثنین منھم معلومات جنائیة"، مقیمین بدائرة قسم شرطة المطریة، حیث أمكن ضبطھم وبمواجھتھم أقروا بتحصلھم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص بطريقة غیر مشروعة، (عاطل "لھ معلومات جنائیة"، مقیم بالقلیوبیة) بقصد ترویجھا على عملائھم لتحقیق أرباح.







وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن القلیوبیة تم إستھداف الأخیر وضبطھ وبمواجھتھ بما جاء بأقوال المتھمین أیدھا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.