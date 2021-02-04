3.88 مليون إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 3.88 مليون حالة إصابة.

 

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 109 آلاف و547 وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافي 9936 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

 

وكانت المملكة المتحدة، سجلت أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.

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