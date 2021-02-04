بالأرقام.. إحصائيات كورونا في مصر خلال أسبوع



تراجعت إصابات فيروس كورونا في مصر، خلال الأسبوع الأخير، حيث سجلت وزارة الصحة، يوم السبت المنصرم، 547 حالة إيجابية، ووفاة 46 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.



الأحد.. 533 إصابة



كما سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة.



الاثنين.. 541 إصابة بكورونا



بينما أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة، يوم الاثنين، لافتًا إلى وفاة 44 حالة.



الثلاثاء.. 521 إصابة



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و47 حالة وفاة جديدة.



وسجلت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 512 إصابة بكورونا، ووفاة 53 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 167525 حالة من ضمنهم 130912 حالة تم شفاؤها، و9460 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر، تراجعًا ملحوظًا، خلال الأسبوع الأخير، حيث سجلت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 512 حالة إيجابية ووفاة 53 شخص.ويرصد "الفجر"، إحصائيةت إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الأخير في مصر.السبت.. 547 إصابة بكورونا