حقيقةً خصم تكلفة خدمات المحمول من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم، حقيقةً المنشور المتداول انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدي الشهري.


وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدي الشهري.


وأكدت الوزارة أن جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق - الرسائل النصية - الميجابايت) مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهريًا، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدي البرنامج، تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية.

وفي سياق متصل، تقدم خطوط المحمول لمستفيدي تكافل وكرامة عدد من خدمات الاتصالات يتم تجديدها شهريًا، والتي تتضمن 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، و15رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات، و100 ميجا بايت، وبعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يشتريها المستفيدون ويقوموا بشحنها من أي منفذ بيع، على أن يتم احتساب دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشًا لأي شبكة أخرى، والرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأي شبكة أخرى، والميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش، ودقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشًا، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
حقيقةً خصم تكلفة خدمات المحمول من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"
حقيقةً خصم تكلفة خدمات المحمول من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"

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