محمد الشرنوبي يتحفل بعيد الحب مع جمهوره بمسرح الزمالك

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد المطرب محمد الشرنوبي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب، يوم 12 فبراير الجاري، على مسرح الزمالك، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه المميزة.

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى القنوات الفضائية، وهو بطولة أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

والجدير بالذكر أن محمد الشرنوبي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا.

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