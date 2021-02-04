خلال 48 ساعة.. تنفيذ 400 حكم قضائي متنوع و51 قضية أمن عام

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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-





نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (12) قضية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار – عقاقير طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار، تموضبط (1) قضية.





وأثمرت فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، عن ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (10،500 كيلو جرام من مخدر الآيس ).



لينما فى مجال الأمن العام، تم ضبط (51) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).



وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (2917) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (400) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (15) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

