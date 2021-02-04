ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
شن قيادات محافظة الدقهلية حملات مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

تاتي الحملات بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على عدة منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث تم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة.

كما تم اعدام 445 كيلو اغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية
بيانات الاغذية هي: 130 كيلو لحوم مصنعة (سجق ) وبرجر وسوسيس، 80 كيلو دجاج طازج، 20 كيلو دجاج مطهي

كما تم ضبط 40 كيلو ارز مطهي، 30 كيلو مكرونة مطهية
30 كيلو كبدة طازج، 10 كيلو كوردن بلو، 5 كيلو صوص ابيض، 10 كيلو عجينة طعمية، 5 كيلو كفتة، 25 كيلو ارز مطهي، 90 لتر زيت طعام محروق، 60 كيلو اواني طعام
و تم سحب 12 عينة للفحص وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ولعدم وجود ترخيص.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية
ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية
ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية
ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية
ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية
ننشر تفاصيل حملة صحية مكبرة في الدقهلية

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