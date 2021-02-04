وزارة الزراعة: تخصيص 329 ألف فدان لزراعة القمح في محافظة البحيرة

ضمن فاعليات الحمله القوميه للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وكذلك مشروع تعزيز الأمن الغذائى قام اليوم فريق من علماء قسم القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتكون من

د وفاء العوضى رئيس قسم القمح وأعضاء القسم والدكتور سامى رضا والدكتور مصطفى عزب والدكتور صبحى عبدالدايم والدكتور سهير محمود والدكتور أحمد القط بزياره ميدانية بمركز الرحمانيه محافظه البحيره لمتابعه الحاله العامه لمحصول القمح ولقاء مع المزارعين والمرور على العديد من الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعه بالاصناف جيزه171 وجميزة 12 مصر 3.





وتاتي الزياره ضمن برنامج نقل التكنولوجيا بقسم بحوث القمح وكذلك انشطه الحمله القوميه للقمح ومشروع تعزيز الأمن الغذائى بالتعاون مع الايكاردا وكانت الحاله العامه للقمح فى محافظه البحيره ممتازه للغايه مما يبشر بموسم مميز للقمحة والجدير بالذكر أن مساحة القمح في محافظة البحيرة تبلغ329591 فدان وتم زراعه 254 حقل ارشادى موزعة كالتالي 135 فى الأراضى القديمة 12 حقل فى الأراضى الجديده و20 حقل فى الأراضى الملحية ( تم اضافه بيوجين لتسهيل امتصاص العناصر ) و 10 حقول بالمزارع السمكية فى وقت التجفيف

130 حقل ارشادى ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائى و79 تجميعة من خلال القوميهالحملة

و 30 تجميعة بمساحة 409 فدان ضمن مشروع ترشيد استهلاك مياه الرى