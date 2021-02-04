بريطانيا ترصد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت السلطات البريطانية، حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

 

وفي تصريحات صحفية، لوزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، قال فيها إن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

 

وأضاف الوزير البريطاني، أن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

 

وتابع الزهاوي، أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"مودرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

 

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