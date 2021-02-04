ميسي يتهم رئيس برشلونة بتسريب عقده مع البرسا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده مع النادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة ال موندو الإسبانية تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة والذب يتقاضى من خلاله النجم الأرجنتيني نحو 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت فضائية cautro الإسبانية أن ميسي يستعد لتوجيه اتهاما واضحا لكارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة الذي تم تعيينه عقب إقالة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن ميسي يتهم توسكيتس بتسريب عقده للصحيفة الإسبانية ليؤكد أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه البرغوث الأرجنتيني يعتبر سببا رئيسيا في الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني في الفترة الحالية .

وألمحت الفضائية الإسبانية أن ميسي يستعد لمقاضاة توسكيتس بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة التي نشرت تفاصيل العقد.

وعلى جانب آخر, كشفت صحيفة سبورت الإسبانية نقلا عن مصادر مقربة من ميسي أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده وهو ما يعتبر بمثابة جريمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأشخاص الخمسة هم : جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق وكارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة وجوردي ميستري نائب الرئيس السابق وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي وروما بونتي رئيس الخدمات القانونية.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن هؤلاء هم الأشخاص الخمسة داخل برشلونة الذي لديهم تفاصيل العقد كاملة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة بدأ أيضًا تحقيقًا داخليًا حول مسألة تسريب العقد وأكد أنه سيتخذ إجراءات مع المتورطين.

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