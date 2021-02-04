قرار جديد من الحكومة بشأن مشروع إنشاء كبارى علوية بالطالبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار، مشروع إنشاء كبارى علوية وتوسعة بعض الشوارع فى نطاق حى الطالبية من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض الاراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع. 

كما قرر رئيس الوزراء قرار بتخصيص قطعة أرض بالمنوفية لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحى وأخرى بشمال سيناء لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية.

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قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس بجولة تفقدية للعاصمة الادارية الجديدة لمتابعة معدلات العمل بها، وبدأ زيارته  من الحى الحكومى.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد كشفت عن حجم الاستثمارات الموجه للعاصمة الإدارية الحديده خلال العام المالى 2020-2021، وبلغت 15.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن مشروع  العاصمة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية، موكدة ان الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اشار التقرير الى  أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة  يصل إلى  772 مشروعًا، بقيمة استثمارات  العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 202021 تبلغ 46،5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 20192020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49،2%. 

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