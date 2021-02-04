قبل مواجهة الدحيل.. ماذا يفعل الأهلي في "ضربة البداية" بكأس العالم للأندية؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية صوب العاصمة القطرية "الدوحة" مساء اليوم الخميس، لمتابعة الصدام العربي المرتقب بين الأهلي المصري والدحيل القطري في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق وشارك في 5 نسخ سابقة للبطولة العالمية، وكان أفضل انجازاته التتويج بالميدالية البرونزية عام 2006، بينما يشارك فريق الدحيل للمرة الأولى بالبطولة باعتباره ممثلًا عن الدولة المستضيفة.

ونجح الأهلي خلال مشاركاته الخمس السابقة بكأس العالم للأندية في الفوز "مرتين" في مباراته الافتتاحية بالبطولة العالمية، بينما خسر 3 مرات وجاءت كالتالي:-

- 2005: خسر الأهلي "ضربة البداية" أمام فريق اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد.
- 2006: فاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح مشواره بالبطولة بنتيجة 2-0.
- 2008: خسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي 4 -2 في مباراته الافتتاحية بالبطولة.
- 2012: تغلب الأهلي على هيروشيما الياباني 2 -1 في افتتاح مشواره بالمونديال.
- 2013: سقط الأهلي في "فخ" الهزيمة أمام جوانزوا الصيني 2-0.

يا ترى هل يحقق الأهلي الفوز على الدحيل في "ضربة البداية" للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية أم يسقط في "فخ" الهزيمة مجددًا؟

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