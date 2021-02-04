في أقل من 24 ساعة.. أغنية "بناقص" لـ أحمد سعد تتصدر تريند «يوتيوب»

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نجحت أغنية "بناقص" للفنان أحمد سعد في تحقيق نجاحًا كبيرًا، ففي أقل من 24 ساعة من طرحها، تصدرت قائمة تريند "يوتيوب" في مصر.



أغنية "بناقص" تميل للون العاطفي الدرامي، وفكرتها تدور حول الغدر والخيانة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في النمسا بمدينة سالزبورج.



أغنية"بناقص" من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، من إنتاج شركة مزيكا.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي :" بناقص اللي خاين واللي بايع واللي ناقص اللي دمرني وغيرني وخلى العمر يائس، كفاية اتهريت أنا من اللي بيدارو النوايا، كفاية الناس دي جاحدة وغلاوية كتير عليها تكون معايا".