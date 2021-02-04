أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:00 ص
الريال السعودي
الريال السعودي

سجلت أسعار الريال السعودي في مصر استقرار   اليوم الخميس 4-2-2021،  إذا من المتوقع أن تشهد تراجعات الأيام القادمة بعد قرار المملكة العربية السعودية بحظر دخول بعض مواطنين من جنسيات محددة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

 

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس 4-2-2021 :

 

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية استقرار، حيث بلغ في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر والأهلى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع،  ووصل سعر صرف الريال في البنك التجاري الدولي إلى مستويات 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

 

 

 

حظر دخول مواطني بعض البلدان :

 

 

 

وقررت المملكة العربية السعودية، وبسبب تداعيات فيروس كورونا، منع دخول مواطنين من  20 دولة إليها للتصدي إلى جائحة كورونا.

 

 

 

 وشملت الدول التي قررت المملكة العربية السعودية منع مواطنيها من الدخول إلى أراضيها مصر ، وجنوب أفريقيا  ولبنان والهند وتركيا والولايات المتحدة  وفرنسا وباكستان.

 

 

 

ويتم تطبيق القرار من اليوم الأربعاء، دون تحديد  موعد استئناف الرحلات الجوية مع تلك الدول، على أن يتم استثناء السعوديين  والدبلوماسيين  والأطباء وعائلاتهم من القرار.

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