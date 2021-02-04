ألمانيا تستعد لتقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية للخروج من الوباء

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اتفقت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا على تقديم المزيد من المساعدة للعائلات التي لديها أطفال وعاطلين، بالإضافة إلى المساعدة الضريبية للشركات، حيث تحاول إبقاء أكبر اقتصاد في أوروبا علي المسار الصحيح للخروج من الوباء.



أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن زعماء الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل وافقوا في وقت متأخر من يوم الأربعاء على منح 150 يورو (180 دولارًا) مكافأة لمرة واحدة للأسر التي تتلقى إعانة للأطفال، بعد مكافأة قدرها 300 يورو العام الماضي. سيكون هناك أيضًا مبلغ 150 يورو للأشخاص الذين يحصلون على مزايا الرعاية الاجتماعية.



ستُمنح الشركات التي تكبدت خسائر بسبب الوباء مجالًا أكبر لتعويض تلك الخسائر مقابل الأرباح من السنوات السابقة في الإقرارات الضريبية. وسيتم تمديد خفض ضريبة المبيعات على الأطعمة في المطاعم والمقاهي، من 19٪ إلى المعدل المخفض بنسبة 7٪، من نهاية يونيو إلى نهاية العام المقبل. سيتم تمديد برنامج لمساعدة المنشآت الثقافية.



تم إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات، باستثناء خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل، منذ أوائل نوفمبر كجزء من الإغلاق الذي تم توسيعه في منتصف ديسمبر وما زال ساريًا، وستنتهي صلاحيته في 14 فبراير الحالي.



وستجتمع ميركل وحكام الولايات الأسبوع المقبل لتقرير القيود التي يمكن تخفيفها، إن وجدت. وقد انخفضت الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال أعلى من هدف الحكومة.



وتقدر تكلفة إجراءات المساعدة الجديدة بنحو 7.5 مليار يورو، حيث وضعت ألمانيا العام الماضي برامج ضخمة للمساعدات والتحفيز - بما في ذلك خفض شامل في ضريبة المبيعات في النصف الثاني من عام 2020، والذي انتهى كما هو مخطط في 31 ديسمبر، والذي تم التشكيك في فعاليته.

