وزير الداخلية اللبناني يصف مقتل لقمان سليم بأنه "جريمة مروعة ومدانة"

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:44 ص
قوات لبنانية
قوات لبنانية
وكالات

وصف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الخميس، مقتل الناشط السياسي لقمان سليم بأنه "جريمة مروعة ومدانة".

 

وأعلنت مصادر أمنية في لبنان، اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، برصاصتين في الرأس، بعد ساعات من اختفائه.

 

وقالت المصادر الأمنية، إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية.

 

وقد حذر تيار المستقبل في لبنان، اليوم الخميس، من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتعرض لبنان، لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث أخذت جريمة اغتيال الحريري سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية.


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