المستشار الهندسي لقنا: "تطوير قرى مصر" تستهدف نصف أهالي المحافظة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي لمحافظة قنا، إنه جرى تدشين مدينة قنا المدينة على مساحة 20 ألف فدان، وهو قائم على شقين، الأول قطع أراضي تُسلم للأهالي لإنشاء وحدات سكنية عليها، والشق الآخر هو إنشاء عمارات سكنية لتسليم الوحدات لأهالي المحافظة، وإن نسبة الاشغالات فيها تتجاوز 40%، لافتًا إلى إنشاء مدينة غرب قنا على مساحة 9 آلاف فدان، وكل ذلك في المحور الجنوبي للمحافظة، مشيرًا إلى أن مبادرة تطوير قرى مصر تستهدف تطوير حياة نصف أهالي المحافظة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المحور الشمالي شهد تدشين مدينة الأمل على مساحة 1567 فدان للأهالي والأسر متوسطة الدخل وذات الدخل البسيط: "الوزير والمحافظ سيجريان يوم السبت المقبل قرعة علنية لتوزيع القطع على المستفيدين منها وتم حجز المدينة بالكامل".

وتابع: "صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مدينة نجع حمادي الجديدة على مساحة 25 ألف فدان في الظهير الصحراوي لمدينة نجع حمادي".

وأردف، أن الدولة المصرية تعمل على إنشاء وحدات سكنية موزعة على مراكز المحافظة، إذ جرى تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية على مستوى 9 مراكز لتخفيف التكتلات السكنية، وكلها في الظهير الصحراوي للمحافظة من أجل ضمان منع حدوث تعديات على وادي النيل والأراضي الزراعية، وتبلغ نسبة الإشغالات فيها نحو 80%، إذ جرى تسكينها، وبخاصة في المناطق الأكثر حاجة مثل مركز نجع حمادي، كما يجرى تطوير قرى المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة اليت أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أن المحافظة ستشهد تطوير 5 مراكز من إجمالي 51 مركزا على مستوى الجمهورية.

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