العاصمة الإدارية: انتهاء العمل بالحي الحكومي بالعاصمة إبريل المقبل

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات.

وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العاصمة الإدارية تعد نواة لمجتمع عمراني وتشمل العديد من الأنشطة، منوها بأنه تم الانتهاء من نحو 70% من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في الحي الحكومي تجاوزت 92% استعدادا لاستقبال الموظفين خلال الشهور القادمة، ووصلت نسبة العمل في منطقة الأبراج 40%، وتم الانتهاء من المدينة الرياضية بنسبة 100%، مضيفا أن نسبة الإنجاز في الأحياء السكنية تتراوح ما بين 70 إلى 90%.

واوضح أنهم بصدد الانتهاء من مشروعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بحلول شهر إبريل، حيث من المقرر استقبال موظفي الدولة بالوزرات منتصف 2021.

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