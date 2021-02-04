"البورصة" تفتتح تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشرتها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي

أفتتحت البورصة تعاملات جلسة اليوم  الخميس نهاية الاسبوع  على أداء متابين، وسط مبيعات على  الأسهم القيادية في حين واصلت الاسهم المتوسطة ولصغيرة المكاسب.

 

وبعد مرور 20 دقيقة على بداية التداول تراجع المؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة 0.07% وصلا إلى 11611.26 نقطة،  بينما صعد مؤشر" egx70"  متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 2429.78 نقطة،  وطالت المكاسب المؤشر" egx100"  الأوسع نطاقا  بنسبة 0.3% وصلا إلى مستوي 3457.98 نقطة.

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