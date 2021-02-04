أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)

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أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، قبل قليل، بيانا نفت فيه ماتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عجز في الاطعمة والماكولات بدار الهنا للمسنات غير القادرات بمنطقة زيزينيا.



وقال البيان، إن الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية قامت بزيارة مفاجئة لدار الهنا صباح اليوم وتفقدت الدار ومخازن الاطعمة والثلاجات وتبين وجود كميات كبيرة من الاطعمة داخل الثلاجات بمختلف انواعها.



وتهيب المديرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة، وتقصى الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر اي اخبار من شانها اثارة البلبلة، في حين ان نزلاء الدار يتلقوا كافة انواع الرعاية والدار متوفر بها كافة الخدمات والمرافق.