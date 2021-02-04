أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، قبل قليل، بيانا نفت فيه ماتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عجز في الاطعمة والماكولات بدار الهنا للمسنات غير القادرات بمنطقة زيزينيا.

وقال البيان، إن الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية قامت بزيارة مفاجئة لدار الهنا صباح اليوم وتفقدت الدار ومخازن الاطعمة والثلاجات وتبين وجود كميات كبيرة من الاطعمة داخل الثلاجات بمختلف انواعها.

وتهيب المديرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة، وتقصى الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر اي اخبار من شانها اثارة البلبلة، في حين ان نزلاء الدار يتلقوا كافة انواع الرعاية والدار متوفر بها كافة الخدمات والمرافق.
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)
أول رد من تضامن الإسكندرية في واقعة نقص الأطعمة بدار المسنات (صور)

أخبار تهمك

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ أقل من ساعة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم الخميس في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

09:01 ص

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

10:01 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع