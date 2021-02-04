رئيس مدينة سفاجا: منع إقامة اى عروض فنية او استعراضية بدون تراخيص وزراة الثقافة

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كلفت هدي المغربي،رئيس مدينة سفاجا، اليوم، قسم التراخيص في الإدارة الهندسية بمتابعة إقامة اي عروض فنية وعدم السماح بإقامتها بدون تراخيص وزراة الثقافة.



أوضحت المغربي أنه بناءا على الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية بعدم السماح بإقامة اي عروض للفنون الشعبية والاستعراضية "السيرك القومي" خاصة في الطلبات التي ترد من البيت الفني إلا باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط لبعض الشركات وذلك من الادارة العامة للتراخيص الفنية برئاسة قطاع شئون الانتاج الفني.



وأكدت رئيس المدينة على التنسيق مع قصر ثقافة سفاجا لمنع اصدار تراخيص لهذه الشركات لاقامة عروض في نطاق المدينة إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من وزارة الثقافة.



وأشارت المغربي إلي أن الكتاب الدوري ارجع ذلك إلي أن الإدارة العامة للتراخيص بقطاع شئون الإنتاج الثقافي أكدت بوجود عدد من الشركات لم تتقدم للإدارة العامة للتراخيص الفنية بطلب تجديد التراخيص الخاصة بها منذ عام ٢٠١٨ على الرغم من قيام هذه الشركات بتقديم العروض الخاصة بها من عروض منوعات موسيقية وغنائية وألعاب سيرك وفنون استعراضية ومصنفات سمعية وبصرية، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تجديد هذه التراخيص.