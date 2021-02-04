بعد تحذير الأرصاد من حالة الطقس.. نصائح "المرور" للقيادة في الشبورة والأمطار

حذرت الأرصاد الجوية من ال انخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة بحوالي 7 درجات اليوم الخميس وأمطار تصل للسيول، على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ومن جهتها رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الاستعداد القصي، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، استعدادا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وطالبت الإدارة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور على الخدمات، المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة في حالة الشبورة أو عند الأمطار، بجانب بعض الإرشادات العامة على الطرق لمنع وقوع حوادث والتي تتمثل في التالي:





نصائح المرور عند وجود أمطار وسيول:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.





نصائح القيادة عند وجود شبورة مائية على الطريق:

1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2- إضاءة جميع الأنوار بحيث يكون النور الأمامى في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة.. أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كل الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.