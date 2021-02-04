سينتيا خليفة تشارك في رمضان المقبل بـ"حرب أهلية" و"ضد الكسر"

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تشارك الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة في السباق الرمضاني المقبل من مسلسلي "حرب أهلية" ليسرا، و "ضد الكسر" لنيللي كريم.

مسلسل "حرب أهلية"هو اسم مؤقت للمسلسل، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من نصف ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ أقل من ساعة

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم الخميس في مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

09:01 ص

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

10:01 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع