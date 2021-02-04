ولي عهد أبوظبي يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:45 ص
بن زايد
بن زايد
وكالات

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن، على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية

 

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أعلنت في وقت سابق فوز كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة ابن زياتين، بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

 

ومن المقرر، أنه سيتم الاحتفاء بكل من أنطونيو غوتيريش ولطيفة ابن زياتين وإعلانهما رسميا الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، يشارك في حفل التكريم كل من البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الشخصيات التي تمثل أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ولجنة تحكيم الجائزة المخولة باختيار المكرمين بالجائزة لعام 2021.

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