عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق فيران حتى ابو رديس، طريق طابا إتجاة النقب، بمحافظة جنوب سيناء، وتم غلق الطريق في الإتجاة القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويلة إلى الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد
لوجود سيول.


وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

أخبار تهمك

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم الخميس في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 16 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

عاجل.. إغلاق طريقي فيران وطابا لوجود سيول

منذ ساعة

تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام غرناطة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

09:01 ص

تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

10:01 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع