وزيرة البيئة تلتقى اليوم بصيادين الغردقة لبحث متطلباتهم

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تلتقى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، بعدد من الصيادين بمدينة الغردقة، لبحث مشكلاتهم ومحاولة حلها، وكذلك تلتقى عدد من أعضاء مجلس النواب الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر لبحث بعض المشكلات البيئة وحلها وذلك على هامش زيارتها بمدينة الغردقة منذ أمس.

كانت قد وصلت وزيرة البيئة لمدينة الغردقة وبدأت جولتها بلقاء المحافظ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة بجولة تفقدية بعد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتناقش خلال زيارتها مع الجهات المختصة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

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