غدًا.. أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" ضيوف برنامج "معكم" لمنى الشاذلي"

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي غدًا في برنامجها" معكم"أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة"CBC".



ومن المقرر أن يتحدث المنتج هشام جمال وبطل العمل كواليس التصوير، وعن المصاعب التى واجهتهم، لاسيما أن العمل يعتبر الأول من نوعه الذي يُسلط الضوء على عالم الروبوتات.



كما سيتحدث أيضًا عن كيفية اختياره للأبطال، وعن الوقت الذي استغرقه للانتهاء من تصويره، وتتضمن تلك الحلقة فقرة أخرى مع أشهر لاعب شطرنج عربي، وهو الدكتور باسم أمين والذي اختير من بين أمهر 50 لاعب شطرنج حول العالم.



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 20 حلقة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.