بأمر من الجيش.. حجب موقع فيسبوك في ميانمار

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:04 ص
الجيش في ميانمار
الجيش في ميانمار
وكالات

حجبت شركات الاتصالات المحلية في ميانمار، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني في البلاد.

 

وكانت وزارة النقل والاتصالات، أبلغت شركات الاتصالات بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

 

ودعت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عصيان مدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

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