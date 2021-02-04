الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والعظمى 19

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا وجنوب سيناء في فترة الليل، وأن يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 19 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13
دمياط العظمى 19 والصغرى 13
الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13
السويس العظمى 20 والصغرى 12
العريش العظمى 21 والصغرى 13
طابا العظمى 22 والصغرى 13
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16
الغردقة العظمى 25 والصغرى 13
الفيوم العظمى 20 والصغرى 10
بني سويف العظمى 21 والصغرى 10
المنيا العظمى 21 والصغرى 7
سوهاج العظمى 21 والصغرى 9
قنا العظمى 22 والصغرى 10
الأقصر العظمى 23 والصغرى 10
أسوان العظمى 23 والصغرى 11
شلاتين العظمى 26 والصغرى 18
حلايب 25 والصغرى 21
سيوة العظمى 19 والصغرى 18

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