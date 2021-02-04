تونس تسجل 87 وفاة و1267 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية، 87 وفاة و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، أوضحت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6980، فيما إجمالي عدد الإصابات 212679.

ورصدت السلطات الصحية التونسية، في اليوم السابق، 91 وفاة و1367 إصابة بالفيروس.

وكان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، قال إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارا من منتصف فبراير.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن تونس أصبحت ثالث دولة إفريقية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس.