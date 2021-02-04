تعرف على مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعلن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق إيدين هازارد أمس الأربعاء خلال مران الفريق.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هازارد انسحب ولم يستكمل المران وخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة سبب الآلام التي يشعر بها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مدة غياب هازارد عن المباريات ستتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بالتالي سيغيب، على الأقل، عن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، المقررة يوم 24 فبراير الحالي في إيطاليا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الملكي قال في بيان رسمي له عبر شبكة الانترنت: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إيدين هازارد من قبل الخدمات الطبية في النادي تم تشخيص إصابته في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر وفي انتظار أي تطورات جديدة بشأن حالته".

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