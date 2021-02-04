برشلونة مهدد برحيل 3 نجوم مجانًا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء، أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بشأن انتهاء عقود ثلاثة من أبرز لاعبي البارسا.

رحيل ثلاثة نجوم عن برشلونة مجانا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يواجه أزمة بشأن نهاية عقود عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا، في صيف 2022.

وأوضحت الصيحفة، أن استمرار الثلاثي "عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا" يتوقف على ماهية الرئيس الجديد لبرشلونة في مارس المقبل.

وأكملت الصحيفة أن ديمبلي يملك العديد من العروض، أبرزها من الدوري الإنجليزي وتحديدًا مانشستر يونايتد، للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن موقف كارليس ألينيا، المعار حاليًا إلى خيتافي، معلقًا، موضحا أن برشلونة سيميل لتمديد عقده، في الفترة المقبلة بناءا على رغبة المدرب الهولندي كومان.

الجدير بالذكر أن برشلونة يواجه أزمة كبرى بنهاية عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني الذي ينتهي في الصيف المقبل.

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